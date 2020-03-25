Yozgat'ta kumar oynayan 11 kişiye para cezası - Son Dakika

Yozgat'ta düzenlenen kumar operasyonunda, 11 kişiye 13 bin 475 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sorgun ilçesinde sağlıksız koşullarda bir araya gelerek kumar oynayan kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir adrese düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan M.A, M.Ç, F.T, A.G, K.K, S.S, H.A, Y.B, R.Ö, İ.E. ve A.A'ya Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 1225 lira olmak olmak üzere 13 bin 475 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca bu kişiler hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adli şilem başlatıldı.