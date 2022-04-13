Yozgat'ta kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza verildi - Son Dakika
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Yozgat'ta kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza verildi

13.04.2022 16:07
Yozgat'ta kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza verildi

Yozgat'ta bir kahvehanede kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi.

Yozgat'ta bir kahvehanede kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi.

Saraykent ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri buraya operasyon düzenledi.

Operasyonda tombala ile kumar oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı.

Masada bulunan 210 lira ve tombala kağıtları muhafaza altına alındı, 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza yazıldı.

Kahvehane sahibi hakkında da "kumar için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

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Saraykent, Jandarma, Hisarcık, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza verildi - Son Dakika
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