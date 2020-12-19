Yozgat'ta kumar oynayan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza - Son Dakika

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynadığı belirlenen 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Kuyumcu köyü yakınlarında bir bağ evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 25 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı ve alkol aldığı belirlendi.
Bu kişilere Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira ceza uygulandı.
- Kaynak: AA
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