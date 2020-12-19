Yozgat'ta kumar oynayan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza - Son Dakika

Bu kişilere Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 78 bin 750 lira ceza uygulandı.

Operasyonda, 25 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı ve alkol aldığı belirlendi.

Yozgat 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynadığı belirlenen 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza uygulandı.

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