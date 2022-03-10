Yozgat'ta kurt oyun parkına indi - Son Dakika
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Yozgat'ta kurt oyun parkına indi

10.03.2022 22:04

Yozgat'ta kurt oyun parkına indiYOZGAT Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen kurt, bir oyun parkında görüntülendi.

Yozgat'ta kurt oyun parkına indi

YOZGAT Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen kurt, bir oyun parkında görüntülendi.

Yozgat'ta olumsuz hava koşullarından yaban hayatı da olumsuz etkileniyor. Ormanlık alandan sabah saatlerinde şehir merkezine inen kurt, Şekerpınar Mahallesinde bulunan bir çocuk parkında görev yapan Sarıkaya Belediyesi ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Park çevresinde bir süre dolaşan kurt, belediye ekiplerini fark edince parktan ayrılarak gözden kayboldu. Belediye görevlileri de kurdun gittiği yöndeki ormanlık alana yiyecek bıraktı.

Yozgat'ta kurt oyun parkına indi
Yozgat'ta kurt oyun parkına indi
Yozgat'ta kurt oyun parkına indi

YORUMLAR
500
Aç kalan kurt ilçe merkezine indi Aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Sarıkaya, oyunlar, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta kurt oyun parkına indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta kurt oyun parkına indi - Son Dakika
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