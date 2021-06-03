Yozgat'ta kurtların saldırısı sonucu 60 kurbanlık koyun telef oldu - Son Dakika

- Yozgat'ta kurtların saldırısı sonucu 60 kurbanlık koyun telef oldu

YOZGAT - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kurtların yaylada otlayan koyun sürüsüne saldırması sonucu 60 kurbanlık koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre Şefaatli ilçesi Gülistan köyünde geçimini hayvancılık ile sürdüren Hacı Ahmet Ağbete'ye ait koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar saldırdı. Saldırı sonrası Ağbete'ye ait 130 koyundan oluşan sürünün 60 tanesinin telef olduğu öğrenildi. Olay sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Koyun sürüsünün kurban bayramı öncesi satılmak üzere arazide otlandığı belirtildi.