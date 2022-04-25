Yozgat'ta kuru bezelye deneme ekimi yapıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta kuru bezelye deneme ekimi yapıldı

25.04.2022 16:22
Yozgat'ta kuru bezelye deneme ekimi yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, 4 köyde kuru bezelye deneme ekimi yapıldığını bildirdi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, 4 köyde kuru bezelye deneme ekimi yapıldığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen "Deren" ve "Irmak" kuru bezelyenin sulu ve kuru ortamda yetişme performansının belirlenmesi için deneme ekimi yapıldığını belirtti.

Baklagillerin insan beslenmesinde önemli bir yer tuttuğunu aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"İl müdürlüğü olarak baklagillerde üretim ve verimi artırmak amacıyla eğitim yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürütmekteyiz. Bezelye ülkemiz genelinde yeşil olarak yetiştirilerek yeşil olarak tüketilebilen yemeklik bir baklagildir. Yeşil olarak üretilerek tüketilmesi ise muhafaza ve nakliyede zorluklara yol açmaktadır. Yeşil bezelyenin muhafazası ancak soğuk zincir veya konserve şeklinde yapılabilmektedir. Bu sorunların bertaraf edilmesi ve yetiştirilmesinde kolaylık sağlaması amacıyla 2 çeşit kuru bezelye geliştirilerek tescil edilmiştir."

Özkaya, yeni geliştiren kuru bezelyede muhafaza ve nakliye sorunlarının yaşanmadığını, tarlada nohut ve mercimekte olduğu gibi kuruduktan sonra hasat edildiğini ve depolandığını aktardı.

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Doğu Akdeniz, Yozgat, Adana, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta kuru bezelye deneme ekimi yapıldı - Son Dakika


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