Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

10.04.2022 16:40

Yozgat'ta kuyumcudan ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta kuyumcudan ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Sorgun ilçesinde bir kuyumcuya giren 3'ü kadın 5 şüpheli, kuyumcuyu alışveriş bahanesiyle bir süre oyaladıktan sonra dışarı çıktı.

Şüphelilerin dışarı çıkmasıyla 3 altın kolyenin olmadığını fark eden kuyumcu, durumu emniyete bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelileri Ankara'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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