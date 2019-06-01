Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta LGS heyecanı yaşandı
Son Dakika Güncel Haber

Yozgat'ta LGS heyecanı yaşandı

35 dakika önce

Yozgat'ta Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı.

Yozgat'ta LGS heyecanı yaşandı, System.String[]
Yozgat'ta Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı. Sınavın yapılacağı okullara gelen öğrenciler içeride, veliler ise dışarıda ter döktü.

Yozgat'ta 24 okulda 4 bin 654 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşandı. İki oturumda gerçekleştirilecek olan sınavın ilk oturumu 09.30 ikinci oturumu ise 11.30'da başladı. Yozgat'ta sınav öncesinde öğrenciler, aileleriyle birlikte sabah erken saatlerde sınava girecekleri okula geldi. Öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgelerini göstererek okula girdi. Sınava girecek öğrenciler kadar onlara eşlik eden velilerin de heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler içeride ter dökerken veliler ise dışarıda heyecanlı bir şekilde beklediler. Veliler, Kuran-ı Kerim okuyarak çocuklarına destek oldular.

Öte yandan sınavın başlamasına yakın sürede gelen bazı öğrencilerin koşuşturdukları görüldü. Yozgat'ta 558 gözetmenin görev aldığı LGS'de görevlilerin sınav güvenliği için oldukça titiz davrandıkları da gözlendi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
LGS, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu Son Dakika! Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 12:10:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta LGS heyecanı yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]