Elif Yaren Çatalyürek ise "Derslerime çok çalıştım, bir yıl boyunca her şeyi bıraktım sadece ders çalıştım." diye konuştu.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Yozgat, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - Son Dakika

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