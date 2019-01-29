Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Market ve Pazarda Fiyat Denetimi

Yozgat'ta Market ve Pazarda Fiyat Denetimi

2 saat önce

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri ve marketlerde denetim yaparak sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.

Yozgat'ta Market ve Pazarda Fiyat Denetimi, System.String[]
YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri ve marketlerde denetim yaparak sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.

Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, zabıta ekibiyle birlikte, pazar yeri ve marketlerde fiyat denetimi yaptı. Ekipler, tezgahlardaki meyve ve sebzelerin fiyatlarını kontrol etti. İrsaliye ve faturaları inceleyen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını faturalarla karşılaştırdı.

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Dernek Başkanı Yardımcısı Cemal Yalçın, pazarda satılan sebze ve meyvelerin kaliteli ve fiyatlarının marketlere göre çok ucuz olduğunu söyledi. Yalçın, "10 liraya aldığımız biberi 11-12 liraya satıyoruz. 4 liraya aldığımız domatesi 5 liraya satıyoruz. Vatandaşımızı pazara bekliyoruz. Halkımız pazara gelirse marketlerde de fiyatlar düşer" dedi. - Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:02 Kaynak: DHA

Yozgat, Ekonomi
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