Yozgat'ta Mart karı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta Mart karı - Son Dakika

Yozgat'ta Mart karı

6 saat önce

Mart ayının ortasında olduğumuz şu günlerde yağar kar, Yozgatlılar için sürpriz oldu.

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Mart ayının ortasında olduğumuz şu günlerde yağar kar, Yozgatlılar için sürpriz oldu.


Yozgat'ta geçtiğimiz günden bu yana etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklığının düşmesi ile yerini kar yağışına bıraktı. Yağan kar, güne beyaz örtü altında uyanan Yozgatlılar için sürpriz oldu. Az miktarda yağan karın günlük yaşantıya olumsuz etkisi olmadı. Kar yağışının hafta içerisinde de devam edeceği belirtildi. - YOZGAT

Yozgat, Yağan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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