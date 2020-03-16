Yozgat'ta Mart karı - Son Dakika

Yozgat'ta Mart karı

YOZGAT - Mart ayının ortasında olduğumuz şu günlerde yağar kar, Yozgatlılar için sürpriz oldu.

Yozgat'ta geçtiğimiz günden bu yana etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklığının düşmesi ile yerini kar yağışına bıraktı. Yağan kar, güne beyaz örtü altında uyanan Yozgatlılar için sürpriz oldu. Az miktarda yağan karın günlük yaşantıya olumsuz etkisi olmadı. Kar yağışının hafta içerisinde de devam edeceği belirtildi.