Yozgat'ta Mart karı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Yozgat'ta Mart karı - Son Dakika

Yozgat'ta Mart karı

6 saat önce

Yozgat'ta Mart karı Mart ayının ortasında olduğumuz şu günlerde yağar kar, Yozgatlılar için sürpriz oldu.

Yozgat'ta Mart karı

YOZGAT - Mart ayının ortasında olduğumuz şu günlerde yağar kar, Yozgatlılar için sürpriz oldu.

Yozgat'ta geçtiğimiz günden bu yana etkili olan sağanak yağış, hava sıcaklığının düşmesi ile yerini kar yağışına bıraktı. Yağan kar, güne beyaz örtü altında uyanan Yozgatlılar için sürpriz oldu. Az miktarda yağan karın günlük yaşantıya olumsuz etkisi olmadı. Kar yağışının hafta içerisinde de devam edeceği belirtildi.

Yozgat'ta Mart karı

Yozgat, Yağan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı? Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak         
15:41
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi         
15:35
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Fenerbahçe'den koronavirüs için Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti         
12:32
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var         
09:21
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Çin'den katil virüse karşı süper buluş! 15 dakikada tespit ediyor Çin'den katil virüse karşı süper buluş! 15 dakikada tespit ediyor         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 02:47:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta Mart karı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]