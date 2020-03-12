Yozgat'ta maske fabrikası üretimini artırdı - Son Dakika
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Yozgat'ta maske fabrikası üretimini artırdı

6 saat önce

Yozgat'ta maske üretimi yapan Süleyman Doğan, artan siparişlere yetişebilmek için 3 vardiya çalıştıklarını bildirdi.

Yozgat'ta maske fabrikası üretimini artırdı, System.String[]

Yozgat'ta maske üretimi yapan Süleyman Doğan, artan siparişlere yetişebilmek için 3 vardiya çalıştıklarını bildirdi.

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklama, Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarında 10 yıldır maske ürettiklerini belirtti.

Ürünlerinin yüzde 80'ini Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Dubai ve zaman zaman da Çin'e gönderdiklerini belirten Doğan, "Koronavirüsün çıkmasıyla maskeye yoğun talep oldu. Siparişlere yetişemiyoruz. Geçen yıl bugüne göre siparişlerimiz yüzde bine varan oranda arttı." dedi.

Doğan, siparişlerin yüzde 80'ini ihraç ettiklerin vurgulayarak şunları söyledi:

"Yurt içinde fiyat artımı olmadı, müşterilerimize eski fiyattan veriyoruz. Yurt dışında ise fiyatlar oldukça yükseldi. Siparişlere yetişmek için kapasite artırımı yaptık, yeni makineler aldık, vardiyayı artırdık. Bu yıl aldığımız 50 milyon siparişin 30 milyonunu teslim ettik, üretime devam ediyoruz. Yeni siparişlerimize de süre veriyoruz."

Süleyman Doğan, Yozgat, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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