Yozgat'ta maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 Haziran'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ziya Polat başkanlığında il genelinde koronavirüs salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü toplandığı bildirildi.

Koronavirüs ile ilgili mücadelede anılan tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden alışveriş merkezlerinde, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde, ticari taksilerde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. İlgi hıfzıssıhha kararları ile getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Yozgat il sınırları içerisinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takmanın zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."