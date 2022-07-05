Yozgat'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı

05.07.2022 18:18
Yozgat'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Yozgat'ta düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Yozgat'ta düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan toplantıda, Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bütün dünyada tarımının öneminin arttığını söyledi.

Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalan protokol kapsamında Tarım Meslek Liseleri ve diğer okullar içerisinde bulunan tarım alanları ve dalları ile ilgili çalışmaların ivme kazandığını belirterek, "Kadışehri ilçemizde Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Aydıncık ilçemizde de Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde tarım alanı, bahçe bitkileri bölümleri var. Bütün velilerimizden ve öğrencilerimizi tarım alanını tercih etmeye davet ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya da tarımsal üretim bilincinin en alttan okullardan başlayarak oluşturulmasının önemli olduğunu belirtti.

Özkaya, tarım ile ilgili sadece öğrenciler değil öğretmen ve eğiticilerle beraber tarımsal üretimle ilgili çalışmalar yapacaklarını anlatarak, "Bölgemizde bizzat çiftçi toplantıları düzenleyerek, teknik geziler yaparak, bizzat uygulama alanları oluşturarak deneme ekimleri yapacağız. Hem öğrencilere hem öğretmenlere hem de velilerimizle beraber topyekun tarımla ilgili bir seferberlik oluşturmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kadışehri, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı - Son Dakika
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