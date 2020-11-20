YOZGAT kent merkezinde mevsimin ilk karı yağarken, zeminde etkili olmadı.
Kentte etkili olan soğuk hava ile birlikte öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte özellikle yüksek kesimlerde yeşil alanlar, binaların çatıları beyaza büründü. Kent merkezinde zeminde ise etkili olmadı. Vatandaşlar, kar yağışından şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Kar yağışı kısa süre etkili olduktan sonra sağanak etkili oldu.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika