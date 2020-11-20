Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı

YOZGAT kent merkezinde mevsimin ilk karı yağarken, zeminde etkili olmadı.

YOZGAT kent merkezinde mevsimin ilk karı yağarken, zeminde etkili olmadı. Kentte etkili olan soğuk hava ile birlikte öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte özellikle yüksek kesimlerde yeşil alanlar, binaların çatıları beyaza büründü. Kent merkezinde zeminde ise etkili olmadı. Vatandaşlar, kar yağışından şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Kar yağışı kısa süre etkili olduktan sonra sağanak etkili oldu.



Son Dakika

Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı

Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü

"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin

Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış