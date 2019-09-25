Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta mevsimini şaşıran erik ağacı çiçek açtı
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Yozgat'ta mevsimini şaşıran erik ağacı çiçek açtı

6 dakika önce

Yozgat'ta mevsimini şaşıran erik ağacının Eylül ayı sonunda çiçek açması görenleri şaşırttı.

Yozgat'ta mevsimini şaşıran erik ağacı çiçek açtı, System.String[]

Yozgat'ta mevsimini şaşıran erik ağacının Eylül ayı sonunda çiçek açması görenleri şaşırttı.


Yozgat'ta sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sonucu yalancı bahara aldanan erik ağacı çiçek açtı. Yozgat Bozok Üniversitesi Kampusunda çiçek açan erik ağacını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mevsimini şaşıran erik ağacının çiçek açtığını görenler bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekindiler.


Çiçek açan erik ağacını gören Cengiz Murat isimli vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, "Ben 50 yaşındayım. Bu yaşıma kadar bu ağaçların bahar mevsiminde açtığını biliyordum ama güzün Yozgat'ta çiçek açtığını ilk defa gördüm ve şaşırdım. Rabbimin hikmeti. Normalde erik ağacı ilkbahar mevsiminde çiçek açar ve güze doğru meyve verir ama ilk defa erik ağacının sonbahar mevsiminde çiçek açtığını görüyorum" dedi. - YOZGAT

Yozgat, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:54 Kaynak: İHA
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