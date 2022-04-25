Yozgat'ta mezbahada çıkan bıçaklı kavgada veteriner hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta mezbahada çıkan bıçaklı kavgada veteriner hayatını kaybetti

25.04.2022 21:55
Yozgat'ta mezbahada çıkan bıçaklı kavgada veteriner hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir mezbahada çıkan bıçaklı kavgada, veteriner hekim hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir mezbahada çıkan bıçaklı kavgada, veteriner hekim hayatını kaybetti.

Aralarında husumet bulunan veteriner V.L. ile Y.B ve İ.B. kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.B. veteriner V.L'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan V.L. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Y.B. ve İ.B. gözaltına alındı.

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Münir Karaloğlu, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta mezbahada çıkan bıçaklı kavgada veteriner hayatını kaybetti - Son Dakika


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