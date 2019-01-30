Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Millet Kıraathanesi Açıldı

Yozgat'ta Millet Kıraathanesi Açıldı

1 saat önce

Yozgat'ta Cumhuriyet Parkı içerisinde oluşturulan "Millet Kıraathanesi" hizmete açıldı.

Yozgat'ta Millet Kıraathanesi Açıldı, System.String[]
Yozgat'ta Cumhuriyet Parkı içerisinde oluşturulan "Millet Kıraathanesi" hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Millet Kıraathanesi'nin insanların sohbet edebileceği, dinlenebileceği, gençlerin, çocukların ders çalışabileceği, kütüphane gibi kullanabileceği mekan olduğunu söyledi.

Kütüphane, okuma salonu, grup çalışma odası ve oturma odası şeklinde 4 bölümden oluşan kıraathanenin asıl amacının sohbet, çalışma, kültür ve sanata katkıda bulunmak olduğunu aktaran Arslan, "Burada insanlarımıza okumayı hatırlatmak ve teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca burada belli günlerde okuma saatleri, sohbet saatleri olacak, şair ve yazarlarımızla, konusunda uzmanlarla sohbet programları düzenleyeceğiz. Bunun dışında günün belli saatlerinde ikramlarımız olacak." dedi.

Arslan, kıraathanenin şehrin merkezinde, ulaşımı kolay olan bir bölgede olduğunu ifade ederek, "Yozgat insanına kültür ve sanat alanında çok güzel bir mekanı hediye etmiş olacağız, inşallah bu mekanlar artarak devam eder." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Millet Kıraathanesi hizmete açıldı, katılımcılara çay ve salep ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:22 Kaynak: AA

Kazım Arslan, Cumhuriyet Parkı, Yozgat, Güncel
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