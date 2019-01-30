Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Millet Kıraathanesi Açıldı

Yozgat'ta Millet Kıraathanesi Açıldı

9 dakika önce

YOZGAT'ta, belediye tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi törenle hizmete girdi.

Yozgat'ta Millet Kıraathanesi Açıldı, System.String[]
YOZGAT'ta, belediye tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi törenle hizmete girdi.

Yozgat Belediyesi, Cumhuriyet Parkı içinde yer alan tek katlı belediye ek hizmet binasını Millet Kıraathanesi'ne dönüştürdü. Kıraathanenin açılış törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçgin Çengeloğlu ve vatandaşlar katıldı. Başkan Kazım Arslan, Millet Kıraathanesi'nin, insanların sohbet edebileceği, dinlenebileceği, gençlerin, çocukların ders çalışabileceği, kütüphane gibi kullanabileceği mekan olduğunu söyledi. Arslan, "Burası kütüphane, okuma salonu, grup çalışma odası ve oturma odası olarak 4 bölümden meydana geliyor. Kıraathanenin asıl amacı kültür ve sanata katkıda bulunmak. Burada insanlarımıza, okumayı hatırlatmak ve teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca burada belli günlerde okuma saatleri, sohbet saatleri olacak. Günün belli saatlerinde ise ikramlarımız olacak" dedi. Konuşmaların ardından kıraathanenin açılışı yapıldı.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:48 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Parkı, Yozgat Belediyesi, Kazım Arslan, Yozgat, Güncel
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