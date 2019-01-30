Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Millet Kıraathanesi Açıldı

Yozgat'ta Millet Kıraathanesi Açıldı

46 dakika önce

Yozgat'ta Millet Kıraathanesi açıldıYOZGAT - Yozgat Cumhuriyet Parkı içerisinde Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.

Yozgat'ta Millet Kıraathanesi açıldı

YOZGAT - Yozgat Cumhuriyet Parkı içerisinde Yozgat Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.
Kütüphane, okuma salonu, grup çalışma odası ve oturma odası şeklinde 4 bölümden oluşan kıraathaneye gelenlere ücretsiz ikramda da bulunulacak. Millet Kıraathanesi'nin açılışında konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kıraathanenin insanların sohbet edebileceği, dinlenebileceği, gençlerin, çocukların ders çalışabileceği, kütüphane gibi kullanabileceği mekan olduğunu söyledi.
Kütüphanenin 4 bölümden oluştuğunu ve asıl amacın sohbet, çalışma, kültür ve sanata katkıda bulunmak olduğunu dile getiren Arslan, "Burada insanlarımıza okumayı hatırlatmak ve teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca burada belli günlerde okuma saatleri, sohbet saatleri olacak, şair ve yazarlarımızla, konusunda uzmanlarla sohbet programları düzenleyeceğiz. Bunun dışında günün belli saatlerinde ikramlarımız olacak. Yozgat insanına kültür ve sanat alanında çok güzel bir mekanı hediye etmiş olacağız, inşallah bu mekanlar artarak devam eder" dedi.
Millet Kıraathanesi'nin açılışına katılan vatandaşlar ise burasının Yozgat'a kültür ve kalite katacağını söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.
Programın ardından Millet Kıraathanesi hizmete açıldı, katılımcılara da çay ve salep ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:30 Kaynak: İHA

Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi, Cumhuriyet Parkı, Yozgat, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var

Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:16:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Millet Kıraathanesi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]