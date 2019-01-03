Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Mobil Aşevi Hizmete Girdi

Yozgat'ta Mobil Aşevi Hizmete Girdi

1 saat önce

YOZGAT'ta hizmete giren mobil aşevinde soğuk kış günlerinde, sabah okula giden öğrencilere ve kent sakinlerine sıcak içecek ve çorba ikramında bulunulacak.

Yozgat'ta Mobil Aşevi Hizmete Girdi, System.String[]
YOZGAT'ta hizmete giren mobil aşevinde soğuk kış günlerinde, sabah okula giden öğrencilere ve kent sakinlerine sıcak içecek ve çorba ikramında bulunulacak.

Yozgat Belediyesi'nin mobil aşevi hizmetinin tanıtımı, Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından yapıldı. Tanıtım programında katılımcılara mobil aşevinde hazırlanan salepten ikram eden Başkan Arslan, sosyal belediyecilikte ileri noktada hizmet verdiklerini belirtti. Başkan Arslan, "Bundan sonra ihtiyaç olan yerlere de, mobil aracımızı yönlendirerek çorba ve farklı içeceklerin dağıtımını yapabileceğiz. Cenaze ve düğün yerlerinde isteğe göre çay dağıtımı da yapacağız. Kış aylarında, sabah erken saatlerde özellikle üniversite öğrencilerine çorba dağıtımını mobil aşevi aracılığı ile yapacağız. Yozgat'ta önemli bir ihtiyacı karşılayan çalışma olacak" dedi.

Başkan Arslan, ihtiyaç durumunda, mobil aşevinde yemek ikramı da yapılabileceğini sözlerine ekledi.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:41 Kaynak: DHA

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