Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Muhtarlık Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ta Muhtarlık Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Şefaatli ilçesi Küçükincirli köyünde oy kullanma işlemleri sonrası çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta Muhtarlık Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Şefaatli ilçesi Küçükincirli köyünde oy kullanma işlemleri sonrası çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, 2 kişinin aday olduğu Küçükincirli köyünde muhtarlık seçimlerinde henüz nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. 2 kişinin aday olduğu muhtarlık seçiminde kavga sırasında B.Ş.'nin (28) tüfekle ateş etmesi sonucu kavgayı ayırmaya çalışan 18 yaşındaki Erdem Türk'ün vücuduna kurşun isabet etti. Aldığı kurşunla ağır yaralanan Erdem Türk, olay yerine gelen ambulansla Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Türk kurtarılamadı. Olayda mevcut muhtar ve muhtar adayı Şahin Yalçın da kolundan yaralandı. Öte yandan olayda kendisini bacağından vurarak yaralanan B.Ş. de tedavileri edilmek üzere Yozgat Şehir Hastanesi'ne getirildi. Olay sonrası hayatını kaybeden Erdem Türk'ün oy kullanmak için Ankara'dan Küçükincirli köyüne geldiği ve üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:11 Kaynak: İHA

Yozgat, Güncel
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