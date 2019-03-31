Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ta Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

3 saat önce

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki muhtar adayının yarıştığı Küçükincirli köyünde adayların yakınları arasında kavga çıktı.

Tarafları ayırmaya çalışan Erdem Türk (18), B.Ş'nin (28) silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Muhtar adayı Şahin Yalçın kolundan yaralandı. B.Ş. arbede sırasında kendisini de bacağından yaraladı.

Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdem Türk kurtarılamadı.

Ankara'da yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Türk'ün, oy kullanmak için köye geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Şefaatli, Yozgat, Güncel
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