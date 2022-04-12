Yozgat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

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Yozgat'ta Nisan ayında kar yağışı etkili oldu

YOZGAT - Yozgat'ta dün akşamüzeri başlayan yağmur, hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Yozgat'ta, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Sabaha kadar devam eden ve etkisini halen sürdüren yağışla birlikte şehrin yüksek kesimleri ve binaların çatıları karla kaplandı. Nisan ayında güne beyaz örtü ile başlayan vatandaşlar iş yerlerine, öğrenciler ise okullarına kar yağışı altında gittiler. Baharı beklerken güne yeniden kar yağışı ile uyanan Yozgatlılar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü kentte çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.

Nisan ayında kar yağışının kendilerine sürpriz olduğunu söyleyen Yaşar Özer, "Bu ayda kar yağışına alışkın olmadığımız için bize Nisan 1 şakası gibi geldi. Bu sene kar yağışı oranı fazla oldu, yalnız nisan ayında yağması bize sürpriz oldu. Meyve ağaçları çiçek açmışken kar yağması inşallah meyvelerimizi etkilemez. Bahar havası yaşıyorduk, yazlıklarımızı giymiştik kar yağışını görünce tekrar kışlık elbiselerimizi giymek zorunda kaldık." dedi.

Baharı beklerken kar yağdığını söyleyen Selahattin Yılmaz ise, "Şu anda çok güzel yağıyor, 2 gün daha devam edecek kar yağışı, çok mutlu olduk. Yozgat bu kış mevsimi kara doydu, göletlerimiz doldu" şeklinde konuştu.

Hakan Ertuğrul da, "Yozgat'ta hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrederken sabah uyandığımızda kar yağdığını gördük. Bu gidişle Yozgat'a yaz gelmeyecek, baharda kışı yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.