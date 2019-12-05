Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta öğrenci servis minibüsü devrildi: 10 yaralı
Son Dakika Güncel Yozgat'ta öğrenci servis minibüsü devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta öğrenci servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

6 saat önce

Yozgat'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6'sı engelli öğrenci, biri bebek 10 kişi yaralandı.

Yozgat'ta öğrenci servis minibüsü devrildi: 10 yaralı, System.String[]

Yozgat'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6'sı engelli öğrenci, biri bebek 10 kişi yaralandı.

Ayhan Gürbüz (32) yönetimindeki 66 M 1308 plakalı servis minibüsü, Akdağmadeni Oluközü mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 4 aylık oğlu Mert Gürbüz, Turana Malikova (29), Aysel Merikova (39) ve 6 engelli öğrenci, Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Akdağmadeni, Oluközü, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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