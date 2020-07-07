Yozgat'ta öğrenci servisleri destek bekliyor - Son Dakika

Yozgat'ta öğrenci servisleri destek bekliyor

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci servis işletmecilerinin çok büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci servis işletmecilerinin çok büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

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Bakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında okulların tatil edilmesiyle öğrenci servislerinin de kontak kapattığını ve o günden bugüne kadar çalışmadıklarını belirtti.


Öğrenci servis esnafının tamamının borçlu olduğunu anlatan Bakıcı, "Esnafımızın çoğu devletin sağladığı 6 ay ödemesiz 25 bin lira kredilerden yararlandı. Şimdi o kredilerin de ödeme günü yaklaştı. Esnafımız bir kuruş para kazanmadan kredinin borcunu ödemeye başlayacak. 3-4 aydır borç ile geçinen esnafımız mağdur olmuştur. Devletimizden öğrenci servis işletmecilerinin borçlarının yeniden ertelenmesini ve hibe destek sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta öğrenci servisleri destek bekliyor - Son Dakika
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