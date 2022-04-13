Yozgat'ta öğrenciler tasarımlarını 3D yazıcı ile ürüne dönüştürüyor - Son Dakika
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Yozgat'ta öğrenciler tasarımlarını 3D yazıcı ile ürüne dönüştürüyor

13.04.2022 12:33
Yozgat'ta öğrenciler tasarımlarını 3D yazıcı ile ürüne dönüştürüyor

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen "Okul Destek Projesi" kapsamında, 8 haftalık 3D yazıcı eğitimi alan çocuklar, tasarımlarını ürüne dönüştürüyor.

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen "Okul Destek Projesi" kapsamında, 8 haftalık 3D yazıcı eğitimi alan çocuklar, tasarımlarını ürüne dönüştürüyor.

İl Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde kurulan Sosyal Kütüphanede, üniversite öğrencileri tarafından, 10-15 yaş grubu çocuklara 3 boyutlu yazıcı kullanımı eğitimi verildi.

Öğrenciler, 8 haftalık eğitimin ardından kendi tasarladıkları çalışmaları üç boyutlu yazıcıda ürüne dönüştürmeye başladı.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oluşturdukları "Sosyal Kütüphanede" birçok etkinlik yaptıklarını söyledi.

Hatipoğlu, son dönemde teknolojiyi de kullanmaya başladıklarını belirterek, "Çocuklarımızla birlikte birçok küçük maketler tasarlayıp, 3D yazıcıda üretim yapıyoruz. Üniversite öğrencilerimiz tarafından verilen eğitimin ardından çocuklarımız anahtarlıktan, telefon tutacağına, diş macunu sıkma aparatından tank paletine kadar birçok ürün elde etti. Bu ürünleri de çocuklarımızın yararına belli bir zaman sonra sergi açarak değerlendireceğiz." dedi.

Amaçlarının çocuklara teknolojik araçları nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmek olduğunu dile getiren Hatipoğlu, "Çocuklara teknolojik araçları nasıl kullanacaklarını öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklar böylece hayallerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Burada biz ilk adımı atıyoruz. Bundan sonraki dönemde daha profesyonel araçlarla daha iyi işler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Hüseyin Can ise "Okul Destek Projesine üyeyim. Burada 3D yazıcısını kullanarak çeşitli ürünler üretiyoruz. Tank paleti, telefon tutacağı ve süs eşyaları yapıyoruz. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz, kitap okuyup, resim çiziyoruz, müzik aletleri kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Üniversite, Yozgat, Okul, 3d, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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