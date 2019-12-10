Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta öğrencilerden örnek davranış
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Yozgat'ta öğrencilerden örnek davranış

6 saat önce

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi, Cemil Çiçek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, havaların soğumasıyla birlikte üşüyen köpeğe kaban giydirerek, takdir topladı.

Yozgat'ta öğrencilerden örnek davranış, System.String[]

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi, Cemil Çiçek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, havaların soğumasıyla birlikte üşüyen köpeğe kaban giydirerek, takdir topladı.


Havaların soğumasıyla birlikte kendisine barınak bulamayan sokak köpeği, önceki gün Cemil Çiçek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okul bahçesine sığındı. Üşüdüğü ve aç olduğunu davranışlarıyla belli eden sokak köpeğine, sahip çıkan öğrenciler üzerlerinden çıkardığı kabanı köpeğe giydirerek ısınmasını sağladı.


Kantinden aldıkları sütleri de köpeğe veren ve öğrencileri pencereden takip eden Okul Müdürü Serdar Keskin, hepsini hareketlerinden dolayı tek tek tebrik etti.


Okul Müdürü Serdar Keskin, "Her canlının yaşam hakkı vardır. Öğrencilerimiz minik dostlarının yaşama tutunabilmeleri için üzerlerindeki kabanı çıkarıp giydirdiler. Okul kantininden süt alarak köpeğe verdiler. Örnek davranışlarından dolayı öğrencilerimi gözlerinden öpüyorum" dedi.


Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler, takipçiler tarafından büyük takdir topladı. - YOZGAT

Anadolu Lisesi, Cemil Çiçek, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:26 Kaynak: İHA
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