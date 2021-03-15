Yozgat'ta öğrencilerden sağlık çalışanlarına müzikli moral - Son Dakika

Yozgat'ta 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, söyledikleri şarkı ve türkülerle sağlık çalışanlarına moral verdi.

Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şarkı ve türkü söyledi, sağlık çalışanları öğrencilere eşlik etti.

Etkinliğe katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, yaptığı konuşmada, salgın döneminde verdikleri emek ve gösterdikleri fedakarlıktan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bir yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Yozgat'ın sağlık altyapısı çok güzel. Bir taraftan şehir hastanemiz, bir taraftan üniversite hastanemiz sayesinde salgın sürecinde fazla sıkıntı yaşamadık." dedi.

Yozgat'ın sarı renkli bölgede olduğunu anımsatan Polat, "Tedbirlere uyarsak sarıdan, maviye geçeriz, uymazsak, turuncuya, kırmızıya geçeriz. Toplumumuzun şunu bilmesi lazım, sağlık çalışanları emek verirken sokakta vatandaşımızın bu emeğe saygı duymalı ve tedbirlere uymalı. Umarım en kısa zamanda yapılan aşıyla salgını yavaşlatır ve eski günlere döneriz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Celal Köse de sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kozan ise sağlık çalışanlarının salgın döneminde canla başla çalıştığını aktardı.

Konuşmaların ardındna Vali Polat, sağlık çalışanlarına başarı belgesi verdi.