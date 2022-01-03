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Yozgat'ta öğrencilere yardımcı kaynak kitap dağıtıldı - Son Dakika

Yozgat'ta öğrencilere yardımcı kaynak kitap dağıtıldı

03.01.2022 17:42
Yozgat'ta öğrencilere yardımcı kaynak kitap dağıtıldı

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla hazırlanan yardımcı kaynak kitapların dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla hazırlanan yardımcı kaynak kitapların dağıtılmaya başlandığını söyledi.

Divanlı Refika Mustafa Kıymazaslan ilk ve ortaokulunda düzenlenen kitap dağıtım törenine katılan Yazıcı, il genelinde 2'inci ve 12'inci sınıf kademelerinde eğitim gören öğrenciler için basılan 92 bin 161 yardımcı kaynak kitabın ücretsiz olarak dağıtılacağını belirtti.

Yazıcı, kaynak kitapların öğrencilere fayda sağlayacağını ifade ederek, "Basılı olarak öğrencilerin istifadesine sunulan bu kitaplara yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden dijital olarak da ulaşılabilmektedir." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Münevver Cihangiroğlu, kayank kitap dağılmasından mutlu olduğunu belirterek, "Bu kitaplar, sınavlarda ve derslerde bize büyük yararı olacaktır. Bize bu kitapları sağlayan Milli Eğitim Bakanlığına tüm arkadaşlarım adına teşekkür ederim." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Yozgat, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta öğrencilere yardımcı kaynak kitap dağıtıldı - Son Dakika
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