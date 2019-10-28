Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı
33 dakika önce
Yozgat'ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu 26 öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
Yozgat'ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu 26 öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni istikametinden Yozgat'a gitmekte olan Hasan Kızılkaya (39) yönetimindeki 66 AY 035 plakalı Yozgat Bozok Üniversitesine ait otobüs, Saraykent ilçesi Ozan beldesi mevkiinde takla atarak devrildi. Kazada 26 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent'teki Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Trump'tan bir Bağdadi operasyonu açıklaması daha: Videolarını yayımlamayı düşünüyoruz Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir terör örgütü lideri öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün ABD'ye davet edilmesi çelişkidir Cem Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın davetine gidemiyor! Nedenini açıkladı Polis memuru dehşet saçtı! Eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdü