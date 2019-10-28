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Son Dakika Güncel Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

33 dakika önce

Yozgat'ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu 26 öğrenci yaralandı.

Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı, System.String[]

Yozgat'ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu 26 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni istikametinden Yozgat'a gitmekte olan Hasan Kızılkaya (39) yönetimindeki 66 AY 035 plakalı Yozgat Bozok Üniversitesine ait otobüs, Saraykent ilçesi Ozan beldesi mevkiinde takla atarak devrildi. Kazada 26 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent'teki Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Akdağmadeni, Saraykent, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
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