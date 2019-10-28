Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

33 dakika önce

Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralıYOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu 26 öğrenci yaralandı.

Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu 26 öğrenci yaralandı. Olayın ardından Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni istikametinden Yozgat'a gitmekte olan Hasan Kızılkaya yönetimindeki 66 AY 035 plakalı Yozgat Bozok Üniversitesine ait otobüs, Saraykent ilçesi Ozan beldesi mevkiinde takla atarak devrildi. Kazada 26 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent'teki Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Akdağmadeni Devlet Hastanesinde tedavi gören okul öncesi bölümü öğrencilerinden Ayşe Gündüz, kaza anını anlattı. Gündüz, "Biz hızlı gitmiyorduk, yavaş gidiyorduk araç kaydı galiba yağmurdan dolayı. Okul öncesi bölümü öğrencileriyiz. Yardım için Akdağmadeni'ndeki bir okula gitmiştik. Dönerken kaza oldu" dedi.

Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay da devlet hastanesine gelerek yaralı öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kaplay, öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

Akdağmadeni, Saraykent, Yozgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 07:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakırköy'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Yaya geçidini kullanmayan adam ölümden döndü! O anlar kameraya yansıdı Okulda tepki çeken görüntü: Öğrenciler "besmele", "peygamber" yazan kağıtların üzerine bastırıldı Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu: İlk kez böyle bir şey görüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 20:22:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]