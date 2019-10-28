Yozgat'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesi Ozan beldesinde otobüsün devrilmesi sonucu 26 öğrenci yaralandı. Olayın ardından Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni istikametinden Yozgat'a gitmekte olan Hasan Kızılkaya yönetimindeki 66 AY 035 plakalı Yozgat Bozok Üniversitesine ait otobüs, Saraykent ilçesi Ozan beldesi mevkiinde takla atarak devrildi. Kazada 26 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent'teki Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Akdağmadeni Devlet Hastanesinde tedavi gören okul öncesi bölümü öğrencilerinden Ayşe Gündüz, kaza anını anlattı. Gündüz, "Biz hızlı gitmiyorduk, yavaş gidiyorduk araç kaydı galiba yağmurdan dolayı. Okul öncesi bölümü öğrencileriyiz. Yardım için Akdağmadeni'ndeki bir okula gitmiştik. Dönerken kaza oldu" dedi.

Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay da devlet hastanesine gelerek yaralı öğrencileri ziyaret etti. Öğrenciler hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kaplay, öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.