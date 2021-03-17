Yozgat'ta okçuluk kursu ilgi görüyor - Son Dakika

Yozgat'ta okçuluk kursu ilgi görüyor

17.03.2021 13:51
Yozgat'ta okçuluk kursu ilgi görüyor, System.String[]

Yozgat'ta kulüplerin ve bazı merkezlerin açtığı okçuluk kursu ilgi görüyor.

Yozgat'ta kulüplerin ve bazı merkezlerin açtığı okçuluk kursu ilgi görüyor.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda açılan kurslara katılan kursiyerler, uzmanlar eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü Başkanı Prof. Dr. Murat Korkmaz, kent merkezinde kurulan 2 okçuluk kulübünün sosyal hayata katkı sağladığını söyledi.

Korkmaz, geleneksel Türk okçuluğu üzerine kurs verdiklerini anlatarak, "Geleneksel Türk okçuluğu bizim atalarımızdan gelen atalarımızın atış stili olan başparmak stili ile yapılan bir atış şeklidir. Yozgat'ta geleneksel okçuluk başka bir açığı gidermeye başladı. Aileler çocuklarıyla geliyor ve çocuklarıyla beraber spor yapma imkanı buluyor. Bu yüzden biz geleneksel okçulukla aileleri de bir araya getirdik. Aileler çocuklarıyla ok atıyor, yarışıyor. Biz 4 yıldır zevkle bu sporu yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bozok Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü Başkanı Şükrü Yalman ise Yozgat'ta şu an 32 lisanslı sporcuları olduğunu belirtti.

Yalman, "Açılan okçuluk kurslarına yoğun ilgi var. Kulüplerimiz, Halk Eğitim merkezleri ve gençlik merkezleri tarafından açılan kurslara aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Kulüp olarak 4 yıldır bu sporun içindeyiz. Geçmişten geleceğe ata sporumuzu geliştirmeye ve 7'den 70'e herkese aşılamaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuğu ile kurslara katılan Orhan Hazer, "Benim lisansım var, okçuluğu seviyorum. Dikkat ve kondisyon gerektiren bir spor ve keyifle yapıyorum. Oğlumla birlikte bu sporu yapıyoruz." dedi.

Eymen Hazer de okçuluğun hem eğlenceli hem insanı hırslandıran bir spor olduğunu belirtti.

Kursiyerlerden 10 yaşındaki Zehra Naz Güneşer ise okçuluğa "Tozkoparan" dizisinden merak duyduğunu anlatarak, "Ok atmayı çok seviyorum, burada eğleniyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Hedefi vuruyorum, ileride şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu.

Rıza Kayaalp, Okçuluk, Yozgat, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yozgat'ta okçuluk kursu ilgi görüyor - Son Dakika Spor


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