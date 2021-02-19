Yozgat'ta okul bahçesinde "kardan gelin" yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ta bir lisenin bahçesinde yapılan "kardan gelin" görenlerin ilgisini çekiyor.
Yozgat Lisesi çalışanlarının yaptığı, elinde çiçeği, belinde kuşağıyla yaklaşık 2 metre boyundaki "kardan gelin"i görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vali Ziya Polat da caddede yürürken gördüğü "kardan gelin"i inceleyerek, lisedeki görevlilere teşekkür etti.
Lisede görevli Duygu Yeşil, mesai arkadaşı Murat Ay'ın yaptığı "kardan gelin"in yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Kaynak: AA
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