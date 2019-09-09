Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta okul servisleri denetlendi
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Yozgat'ta okul servisleri denetlendi

1 saat önce

Yozgat'ta okul servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ekiplerince denetlendi.

Yozgat'ta okul servisleri denetlendi, System.String[]

Yozgat'ta okul servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ekiplerince denetlendi.


Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Yozgat'ta Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servis araçlarına ve sürücülere yönelik kontroller yapıldı. 3 ayrı noktada 5 ekiple gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücülerinin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri incelendi. Ayrıca ekipler, öğrencilere emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarılarda bulundu. - YOZGAT

Yozgat, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:21 Kaynak: İHA
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