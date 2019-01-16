Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Okullar Tatil Edildi

Yozgat'ta Okullar Tatil Edildi

2 saat önce

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edildi.

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Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:48 Kaynak: AA

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