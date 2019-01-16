Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Okullar Tatil Edildi

Yozgat'ta Okullar Tatil Edildi

43 dakika önce

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Yozgat'ta Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Yozgat, Güncel
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