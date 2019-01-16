Yozgat'ta Okullar Tatil Edildi
43 dakika önce
Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Yozgat
'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:26 Kaynak: AA
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