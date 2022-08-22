Yozgat'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor

22.08.2022 14:06
Yozgat'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor

Yozgat'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getiriliyor.

Yozgat'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi il genelinde 60 okulda doğal gaz dönüşümü yapılırken, 117 okulda bakım ve onarım gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin ders kitaplarının okul müdürlüklerine bırakıldığını belirten Yazıcı, "Yeni eğitim öğretim yılında ilimiz genelinde eğitim görecek 74 bin 988 öğrenci için 693 bin ders kitabı ile 483 bin 531 kaynak kitap dağıtıldı. Öğrencilerimiz, okula başladığı gün ders kitapları ve kaynak kitaplar sıraların üzerinde olacak. Bu yıl içerisinde yeni yapılan 7 okulumuz da eğitim öğretim yılında hizmete açılacak. Bu süreçlere emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Yozgat Şehit Mehmet Koçak İlk ve Ortaokulu Müdür Vekili Ahmet Taşdemir de öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle okulda bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Okulun çatısının ve boya badanasının yapıldığını, eksiklerinin giderildiğini belirten Taşdemir, "Yaklaşık 450 öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzda bütün öğrencilerimizin ders kitapları sırasında hazır hale getirildi. Bilgisayar odamız yenilendi. Okulumuz şu an eğitim öğretime hazır hale getirildi. Öğrencilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor - Son Dakika

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