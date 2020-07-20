Yozgat'ta okullara "LGS Tercih Danışma Birimi" oluşturuldu - Son Dakika

Yozgat'ta okullara "LGS Tercih Danışma Birimi" oluşturuldu

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerin doğru tercih yapmasını sağlamak amacıyla 167 okulda "LGS Tercih Danışma Birimi" oluşturdu.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerin doğru tercih yapmasını sağlamak amacıyla 167 okulda "LGS Tercih Danışma Birimi" oluşturdu.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda başarılı olabilecekleri alanlarda eğitim almalarını, eğitim sürecinde elde ettikleri kazanımlar yolu ile hayata hazırlanmalarını ve kendilerini mutlu kılarak toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmaları amaçlandığı bildirildi.

LGS Tercih Danışma Birimi'nde uzman rehber öğretmenlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Tercih danışmanlığı birimlerimiz kılavuzda yer alan takvim doğrultusunda 20 - 29 Temmuz 2020 tarihlerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden öğrenciler için belirlenmiş olan zaman diliminde birebir rehberlik yapılacaktır. Ayrıca, Rehberlik Araştırma Merkezlerindeki Alo Rehberlik Servisi de İnternete erişimi olmayan ya da mezun durumunda bulunan öğrencilerimize hizmet verecektir. Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Sınava giren ve Merkezi Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkez Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır."

LGS Tercih, Yozgat, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta okullara 'LGS Tercih Danışma Birimi' oluşturuldu - Son Dakika
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