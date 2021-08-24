Okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor - Son Dakika

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim dönemi hazırlıkları kapsamında okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine, eğitim camiası olarak yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yazıcı, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin daha uygun bir ortamda eğitim almaları için tüm hazırlıklarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Okullarımızın dezenfekte edilmesi, temizlik çalışmalarının yapılması, kitapların dağıtılması, salgınla ilgili aparatların okullara dağıtılması, maske dağıtımı ve sınıflarda mesafe konusunda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 6 Eylül'de çocuklarımızı okullarımıza bekliyoruz. Çocuklarımızı çok özledik, onlar da bizi özledi. Eğitime başlama konusunda herhangi bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Öte yandan, Erdoğan Mustafa Akdağ Ortaokulunda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı, girişlere maske, dezenfektan ve kullanılmış maskeler için çöp kutusu yerleştirildi.

Okul Müdürü Mehmet Akif Şahin de 2021-2022 eğitim öğretim döneminin 1 Eylül'de uyum programıyla başlayacağını belirterek, "Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı'nın bizlere ilettiği direktifler doğrultusunda okulumuzda güvenli ve sağlıklı bir şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 1 Eylül itibarıyla da çocuklarımızı okulumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.