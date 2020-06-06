Yozgat'ta oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle denetimler artırıldı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesi ve yaz tatilinin başlamasıyla Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 243 kilometrelik yol ağında 125 personelle denetim yaptı.



Coğrafi konum itibari ile Doğuyu Batıya Kuzeyi de Güney illerine bağlayan önemli bir kavşak noktasında yer alan Yozgat'ta yoğun bir trafik akışı oluştu. Trafik akışını kontrol etmek ve olası bir kazanın önüne geçmek isteyen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 125 personel ile Yozgat'ın Kırıkkale sınırından Sivas il sınırına kadar 243 kilometrelik yol ağında radar uygulaması ve yol kontrol denetimi yaptı. "Bozok Trafik Güven Uygulaması" adı altında gerçekleştirilen denetimlerde trafik ekipleri drone kullandı.



Sık sık araçları durduran ekipler ehliyet, emniyet kemeri, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaparak sürücüleri oluşan trafik yoğunluğuna karşı kurallara dikkat etmeleri konusunda uyardı.



Ankara'dan Erzincan'a gitmekte olan Burak Sarıkaya ise trafik ekiplerine uygulama dolayısıyla teşekkür ettiğini söyleyerek "Yol boyunca sık sık ekiplerin denetim yaptığına şahit olduk. Normalleşme süreciyle birlikte trafikte ciddi manada yoğunluk var. Trafik ekipleri de bizim can sağlığımız için 24 saat mücadele ediyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT