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Yozgat'ta ORAN destekli 18,5 milyon liralık 16 projenin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Yozgat'ta ORAN destekli 18,5 milyon liralık 16 projenin sözleşmesi imzalandı

07.01.2022 17:53
Yozgat'ta ORAN destekli 18,5 milyon liralık 16 projenin sözleşmesi imzalandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Yozgat'ta desteklenmeye hak kazanan 18,5 milyon lira değerindeki 16 projenin düzenlenen törenle sözleşmeleri imzalandı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Yozgat'ta desteklenmeye hak kazanan 18,5 milyon lira değerindeki 16 projenin düzenlenen törenle sözleşmeleri imzalandı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Ziya Polat, projelerin hayırlı olmasını diledi.

Polat, üretimin sadece devlet aracılığıyla değil özel sektör, kadınlar ve gençler aracılığıyla yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Tüm ilçelerde 2 olan kadın kooperatifi sayısı 18'e ulaşmıştır. Yozgat için değer üretmek lazım ve üretilenleri de satmak lazım. ORAN'dan bu sene Türkiye'de tek olan Yozgat'a özel bir program çıktı. Bu projeler onun eseri. Bu sene ajans olarak KOBİ'lere destek vereceğiz. KOBİ'lerin banka üzerinden aldığı kredi faizlerini anlaşma şartlarına göre inşallah ajans olarak biz ödeyeceğiz. Yapılan projelerimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de projelerin Yozgat'a hayırlı olmasını ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Yapılan yatırımların altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası olduğunu aktaran Başer, "Bugün ORAN Kalkınma Ajansı başta olmak ürere KOP, TKDK, KOSGEB ve diğer kuruluşlar, bu kaynakların aktarılması noktasında büyük görevler üstlenmektedir. Bu kaynakların aktarılmasında her zaman Yozgatlının yanında olan Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise ajansın bölge potansiyelini harekete geçirerek yatırıma dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kilci, çeşitli programlar vasıtasıyla ajansın Sanayi Teknoloji Bakanlığının uhdesinde gerek kendi bütçesinden gerek genel bütçeden bu destekleri sağlamaya çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yozgat'ta 6 proje Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı'nda, 8 proje Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ve 2 proje de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında olmak üzere yaklaşık 18,5 milyon lira değerinde 16 projeye 14 milyon 553 bin lira destek sağlamıştır."

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da yaptıkları konuşmalarda projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından belediyeler, kurumlar, oda ve kadın girişimci kooperatifleri tarafından hazırlanan ve kabul edilen projelerin sözleşmesi imzalandı.

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Ziya Polat, Türkiye, Yozgat, Ajans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta ORAN destekli 18,5 milyon liralık 16 projenin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta ORAN destekli 18,5 milyon liralık 16 projenin sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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