Yozgat'ta orman yangını

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde orman yangını çıktı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Avşaralan köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına, 5 arazöz, 2 greyder, kepçe, dozer, 3 itfaiye aracı ve 35 yangın işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor.

Avşaralan Köyü Muhtarı Yusuf Kocaaslan, rüzgardan dolayı zaman zaman yangının büyüdüğünü, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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