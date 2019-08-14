Yozgat'ta orman yangını
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde orman yangını çıktı.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde orman yangını çıktı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 02:56 Kaynak: AA
İlçeye bağlı Avşaralan köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına, 5 arazöz, 2 greyder, kepçe, dozer, 3 itfaiye aracı ve 35 yangın işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor.
Avşaralan Köyü Muhtarı Yusuf Kocaaslan, rüzgardan dolayı zaman zaman yangının büyüdüğünü, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
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