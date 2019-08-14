Yozgat'ta orman yangını

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Avşaralan köyü yakınlarında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına 5 arazöz, 2 greyder, kepçe, dozer, 3 itfaiye aracı ve 35 yangın işçisi ile vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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