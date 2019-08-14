Yozgat'ta orman yangını
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:16 Kaynak: AA
İlçeye bağlı Avşaralan köyü yakınlarında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına 5 arazöz, 2 greyder, kepçe, dozer, 3 itfaiye aracı ve 35 yangın işçisi ile vatandaşlar tarafından müdahale edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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