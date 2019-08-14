Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Yozgat'ta orman yangını

3 dakika önce

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Avşaralan köyü yakınlarında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına 5 arazöz, 2 greyder, kepçe, dozer, 3 itfaiye aracı ve 35 yangın işçisi ile vatandaşlar tarafından müdahale edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu
Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçı biletleri karaborsaya düştü! Bazı bilet fiyatları 22 bin TL'yi buldu Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 22:20:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]