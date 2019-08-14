Yozgat'ta orman yangını: 3 hektar alan yandı

Yozgat'ta orman yangını: 3 hektar alan yandıYOZGAT - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde çıkan yangında 3 hektar otluk ve ormanlık alan zarar gördü.

Yozgat'ta orman yangını: 3 hektar alan yandı

YOZGAT - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde çıkan yangında 3 hektar otluk ve ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Avşaralan köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan yangına müdahale; Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinin yangın müdahale ve Çayıralan ilçesine yakın bölgelerdeki ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile köy halkından geldi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve bugünde devam eden yangına ekipler ve vatandaşlar müdahale ederek yangını kontrol altına aldılar. Yangında 3 hektar otluk ve ormanlık alan yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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