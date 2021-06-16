YOZGAT'TA OSB'DEKİ İŞÇİLERE YERİNDE AŞI UYGULANDI - Son Dakika

YOZGAT'ta, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çalışan 325 işçiye, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Covid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" açıklamasının ardından, Yozgat'ta mobil sağlık ekipleri harekete geçti. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tekstil fabrikasında çalışan 325 işçiye, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Covid-19 aşısı uygulandı.

Fabrika Müdürü Turan Laçin, üretimin aksamadan devam etmesi için yapılan uygulamanın memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, "İşçilerimizin aşılanması için İlçe Sağlık Müdürlüğüne müracaat ettik ve sağlık ekipleri fabrikamıza geldi ve aşılama çalışmasına başladı. İşçilerimizin aşı olmaları bize çok büyük avantaj sağlıyor. Personelin aşıya gidip gelmesi bizim için sıkıntı olurdu. Bize sağladıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.