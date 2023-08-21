Yozgat'ta Otobüs Kazasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Yozgat'ta Otobüs Kazasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Yozgat\'ta Otobüs Kazasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 21.08.2023 10:13

Yozgat'ta meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar olay anını anlattı. Muhittin Ateş, uyandığında arabanın şarampole düştüğünü gördüğünü ve sonrasını hatırlamadığını söyledi. Cihat Çalışkan ise otobüsün ağaçlara çarptığını ve savrulma sonucu yere düştüğünü ifade etti.

Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada yaralananlar olay anını anlattı.
Kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.
Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Ateş, "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim." dedi.
Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Ateş, "Uyandığımda şarampole düştüğümüzü gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar... Sivas merkezde oturuyorum. Sivas otogardan 21.30 arabasına binmiştik." diye konuştu.
Sorgun Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Cihat Çalışkan da yolcu otobüsüne Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden bindiğini söyledi.
Kaza anında yaşadıklarını anlatan Çalışkan, "Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yozgat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Otobüs Kazasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta Otobüs Kazasında 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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