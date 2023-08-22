12 kişinin can verdiği otobüs kazasında kahreden ihmal! Emniyet kemeri takmamışlar - Son Dakika

12 kişinin can verdiği otobüs kazasında kahreden ihmal! Emniyet kemeri takmamışlar

Son Güncelleme: 22.08.2023 11:19

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 12 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, yolcuların emniyet kemeri takmamasının can kaybını artırdığını belirtti. Kazada otobüs şoförünün kalp krizi geçirmiş olabileceği de iddia edildi. Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe, emniyet kemeri kullanımının ölümlü kazaları yüzde 60 oranında önlediğini vurgulayarak, bazı firmaların kemer kontrolü yapmadığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde önceki gece yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 12 kişi can verdi. Kazanın nasıl olduğu araştırılırken şoförün kalp krizi geçirmiş olabileceği iddiası ortaya atıldı. Öte yandan uzmanlar ise yolcu otobüslerinde firmaların emniyet kemeri kontrolü yapması gerektiğini belirtip, "Yaşanan bu kazada da yolcular kemer takmış olsaydı böyle bir can kaybı yaşanmazdı. Firmalar kemer kontrolü yapmıyor" yorumunu yaptı.

"EMNİYET KEMERİ TAKSALARDI BU KADAR CAN KAYBI YAŞANMAZDI"

Biri ağır 19 kişinin de yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi. Öte yandan kazanın sebepleri de soruşturma kapsamında araştırılıyor. Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe, "Otobüslerde zorunlu olan emniyet kemeri kullanımı, neredeyse tüm kaza sebeplerinde ölümleri yüzde 60 önlemektedir. Yaşanan bu kazada da yolcular kemer takmış olsaydı böyle bir can kaybı yaşanmazdı. Firmalar kemer kontrolü yapmıyor" dedi.

12 kişinin hayatını kaybettiği Otobüs Kazasında Emniyet Kemeri Takılsaydı Bu Kadar Can Kaybı Olmazdı

KALP KRİZİ İDDİASI

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılırken, sürücünün kalp krizi geçirdiği iddiaları da ortaya atıldı. Şoförün kalp krizi geçirip geçirmediği yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

12 kişinin hayatını kaybettiği Otobüs Kazasında Emniyet Kemeri Takılsaydı Bu Kadar Can Kaybı Olmazdı

YOZGAT VALİSİ: DALGINLIK OLMUŞ OLABİLİR

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, ortadaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek" açıklamasını yaptı.

Sorgun, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 kişinin can verdiği otobüs kazasında kahreden ihmal! Emniyet kemeri takmamışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 kişinin can verdiği otobüs kazasında kahreden ihmal! Emniyet kemeri takmamışlar - Son Dakika
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