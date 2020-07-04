Yozgat'ta otomobil 50 metreden dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta otomobil 50 metreden dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı

Yozgat'ta otomobil 50 metreden dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı Yozgat'ta otomobil 50 metreden dereye uçtu.

Yozgat'ta otomobil 50 metreden dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı

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YOZGAT - Yozgat'ta otomobil 50 metreden dereye uçtu. Kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Yaşar Başlı yönetimindeki 31 AEB 544 plakalı Ford marka otomobil, Yozgat Şehir girişi Koç Emek Parkı mevkiinde kontrolden çıkıp takla atarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü Yaşar Başlı, eşi Ayşegül Başlı ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar 112 acil servis, polis ve vatandaşların yardımı ile 50 metre taşınarak güçlükle çıkartıldı.

Yaralılar Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta otomobil 50 metreden dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
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